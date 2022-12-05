حملة توعوية حول حماية مصادر المياه الجوفية في الطفيلة

الوكيل الاخباري - نظمت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، في قاعة دار محافظة الطفيلة، لقاء ضمن الحملة التوعوية لحماية مصادر المياه الجوفية تحت شعار "إن كنت عالبير، اصرف بتدبير".



وجاء تنظيم اللقاء ضمن برنامج التعاون الفني لمشروع إدارة مصادر المياه الجوفية في الأردن بين وزارة المياه والري والمعهد الفيدرالي الألماني لعلوم الأرض والمصادر الطبيعية والممول من قبل الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

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