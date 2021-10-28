الخميس 28-10-2021
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الخميس، 28-10-2021 04:47 م

حملة توعوية حول سرطان الثدي بمستشفى الملك المؤسس

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 الوكيل الاخباري - نظمت جامعة العلوم والتكنولوجيا بمستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، اليوم الخميس، حملة توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار "حتى تضلك مطمئنة.. خليها من بكير" وذلك بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.

وقالت نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، الدكتورة سهاد الجندي، إن الجامعة تؤمن بأهمية التواصل المستمر مع المجتمع المحلي بفئاته كافة، وتحرص على خدمة أبنائها بمختلف شرائحهم بإقامة مبادرات العمل التطوعي التي من ضمنها الأيام الطبية المجانية التي تعكس دور الجامعة الحقيقي بخدمة المجتمع.

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