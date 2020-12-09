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الأربعاء، 09-12-2020 04:41 م

حملة توعوية من مخاطر كورونا

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الوكيل الاخباري - نفذت منظمة حرير الريادية للتنمية المجتمعية غير الربحية من منطلق رؤيتها (معاً نستطيع أن نعمل ونحقق الكثير) حملة لتوزيع كمامات وقفازات على المواطنين.
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وتهدف الحملة وفق بيان صحفي اليوم الأربعاء، إلى توعية المجتمع المحلي صحياً وتعليمياً وتربوياً بشأن التعامل مع فيروس كورونا وضرورة التباعد فيما بينهم لضمان الصحة العامة للجميع.

ووزع أطفال مصابون بالسرطان صناديق (صحتي أمانة) بأنفسهم لتعزيز دورهم التوعوي والمجتمعي ومشاركتهم بالتطوّع والعمل والعطاء المجتمعي.

وأشادت الأوساط الرسمية والشعبية في مدينة السلط بالجهود التي تبذلها المنظمة.

يشار إلى أنّ مبادرة حرير (صحتي أمانة) تهدف لدعم جميع فئات وقطاعات المجتمع من خلال التوعية وتعزيز أهمية المحافظة على الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد الجسدي وغسل اليدين وتعقيمها بشكل دوري.

 




 

 


 

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