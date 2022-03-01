الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت

الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني

ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

أوكرانيا تطلب من الصين التدخل لوقف الحرب

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

الأمانة تضيء معالم بمناسبة يوم مدينة عمّان - صور

فتح المتاحف مجاناً الأربعاء احتفاء بيوم مدينة عمان

"صحة الزرقاء": 35 مصاباً بفيروس التهاب الكبد الوبائي وتطعيم 53 مخالطاً

الثلاثاء، 01-03-2022 06:10 م

حملة توعوية موجهة لطلبة المدارس في جميع مناطق المملكة

مدرسة



الوكيل الاخباري - نظمت وزارة المياه والري/سلطة المياه، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في مدرسة البيروني الأساسية اليوم الثلاثاء، محاضرة توعوية مائية بعنوان "إن كنت عالبير .. اصرف بتدبير" وذلك ضمن حملة توعوية موجهة لطلبة المدارس في جميع مناطق المملكة.

واستهدفت المحاضرة، بحسب بيان لوزارة المياه اليوم، الطلبة والمعلمين ضمن برنامج التعاون الفني بين الوزارة والمعهد الفيدرالي الألماني لعلوم الارض، لتعزيز ثقافة المحافظة على المياه والحصاد المائي والمحافظة على المياه ورفع الوعي بواقعها في الأردن.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت

320221181918298546778

الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني

d

ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

download

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

32_5_1

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

w

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

أخبار متعلقة
1202222145557240603671

أردنية العقبة توفر تسهيلات لطلبة الثانوية

3231-305281631

افتتاح ورشة عقود التصميم والتنفيذ والتشغيل للمشاريع المائية

2202212204514862958205

تشكيلات إدارية في وزارة التربية والتعليم - اسماء

مدرسة

لجنة الأوبئة : توصية بعودة المدارس في الـ 20 من الشهر الحالي

جامعة اليرموك 2

جامعة اليرموك: صرف مستحقات متقاعدي 2021 العام الحالي

9

وزارة التعليم العالي توافق على قروض ومنح لـ 47646 طالبا جامعيا