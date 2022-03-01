

الوكيل الاخباري - نظمت وزارة المياه والري/سلطة المياه، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في مدرسة البيروني الأساسية اليوم الثلاثاء، محاضرة توعوية مائية بعنوان "إن كنت عالبير .. اصرف بتدبير" وذلك ضمن حملة توعوية موجهة لطلبة المدارس في جميع مناطق المملكة.



واستهدفت المحاضرة، بحسب بيان لوزارة المياه اليوم، الطلبة والمعلمين ضمن برنامج التعاون الفني بين الوزارة والمعهد الفيدرالي الألماني لعلوم الارض، لتعزيز ثقافة المحافظة على المياه والحصاد المائي والمحافظة على المياه ورفع الوعي بواقعها في الأردن.

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