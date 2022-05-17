حملة خيرية للأسر المعوزة في الطفيلة

الوكيل الاخباري - اطلقت لجنة زكاة وصدقات محافظة الطفيلة بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الاردن / صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، ومكتب صندوق الزكاة في الطفيلة، اليوم الثلاثاء، حملة خيرية "كسوة الصيف" للأسر المعوزة، اشتملت على إقامة معرض للألبسة والأحذية.



وقال رئيس لجنة زكاة وصدقات الطفيلة محمد البدارين خلال افتتاح فعاليات المعرض الذي جاء برعاية مدير أوقاف الطفيلة الدكتور محمد المجالي، إن هذه الحملة التي جاءت استكمالا للحملات التي أطلقتها اللجنة منذ بداية العام الحالي.

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