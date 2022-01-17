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الإثنين، 17-01-2022 11:58 ص

حملة 'ذبحتونا ': توصية تأجيل دوام المدارس أربكت أولياء الأمور

طلبة براءة


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة


أكد الدكتور فاخر دعاس منسق الحملة الوطنية لحقوق الطلبة "ذبحتونا" أنه في ظل الظروف الحالية وبحسب الوضع الوبائي "نحن مع استمرارية التعليم الوجاهي و نرفض التعليم عن بُعد". 

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وعلق دعاس اليوم الإثنين في حديث لـ "الوكيل الإخباري" حول توصية لجنة التخطيط في وزارة التربية والتعليم بتأجيل موعد الفصل الدراسي الثاني أن التوصية لم توضح أسباب تأجيل وخلقت حالة إرباك لأولياء الأمور .


وأضاف دعاس أنه إذا تم إعتماد توصية تأخير موعد بدء الفصل الدراسي الثاني إلى 20 شباط يجب أن يكون مبرراً ويحقق مصلحة الطالب باستمرارية التعليم الوجاهي.


وكان وزير التربية والتعليم وجيه عويس أوضح أن التوصية ستخضع للدراسة من قبل اللجنة الإدارية العليا للتعامل مع جائحة كورونا قبل عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.


 




 

 


 

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