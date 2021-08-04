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الأربعاء، 04-08-2021 03:05 م

حملة رقابية لرصد التزام وسائط النقل بأمر الدفاع 32 اعتبارا من غد

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الوكيل الاخباري- قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، إن هيئة النقل ستبدأ غدا الخميس بحملة رقابية مشتركة مع إدارة السير لرصد التزام سائقي وسائط النقل العام بتطبيق أمر الدفاع رقم 32.

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وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن الحملة الرقابية سترصد التزام سائقي وسائط النقل العام بتلقي جرعتي مطعوم كورونا، مؤكدا ضرورة إجراء السائق الذي لم يتلقى الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية فحص "بي سي ار" بشكل دوري على أن يتوافر لديه أثناء عمله على المركبة شهادة فحص "بي سي ار" سلبي النتيجة ولم تمض عليها مدة 72 ساعة.


وشدد الحباشنة على أن أمر الدفاع رقم 32 نص على مخالفة غير الملتزم به بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار، وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى للغرامة.


وأكد أن الهيئة ماضية أيضا في رصد وتشديد الرقابة على تنفيذ أوامر الدفاع المتعلقة بوسائط النقل العام من ارتداء للكمامة ووجود القاطع بين السائق والركاب، مهيبا بسائقي مركبات النقل العام بضرورة الالتزام بما ورد في أمر الدفاع رقم 32 الذي يدخل ما يتعلق منه بوسائط النقل العام حيز التنفيذ غدا الخميس. 

 




 

 


 

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