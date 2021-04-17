حملة شعبية لمقاطعة الدجاج واجتماع حكومي غدا

الوكيل الإخباري - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين ، بحملة شعبية لمقاطعة الدجاج ،احتجاجا على ارتفاع أسعاره في المملكة، تزامنا مع شهر رمضان المبارك ، وفي ظل الأعباء المادية التي أضحت كابوسا يؤرّق المواطنين في جائحة كورونا.

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مواطنون ، انتفضوا من أجل مطالبة الحكومة ، بوضع حدّ لتلك الأسعار التي أضحت تثقل كاهل الأردنيين ، ومناشدات من مختلف الفئات من أجل إنصاف الأردنيين الذين باتوا على شفا حفرة من الإرهاق المادي .

تعليقات من خلال "الفيسبوك" وصرخات واتصالات تلقّاها موقع "الوكيل الإخباري"، من قبل مواطنين لم يجدوا سوى الحملة الشعبية لمقاطعة الدجاج "منفسا" للإدلاء بدلوهم .

اجتماع غدا

ومن جهته تحدث وزير الزراعة خالد الحنيفات، الخميس، عن وجود نقص في مادة الدجاج، مشيراً إلى وجود طلب كبير من المستهلكين في رمضان على السلع ما يسبب نقصا في البضاعة المعروضة ما يؤدي إلى زيادة في الأسعار.



وأشار الحنيفات في وقت سابق ، إلى وجود اجتماع غدا الأحد ، منوها أنه في حال لم تكن الكميات متوفرة وبأسعار في متناول المستهلك سيتم فتح الاستيراد على مصراعيه وعبر الطائرة حتى يكون هناك توفر كامل لمتطلبات المائدة الرمضانية.



وتحدث عن مراقبة مكثفة على الأسواق وتحديد الكميات الداخلة والسقوف السعرية التي تم تحديدها مسبقا.

وفيما يلي بعض التغريدات على "تويتر":











