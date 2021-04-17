السبت 17-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

المفرق.. اتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية

28 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

أردوغان يشارك عناصر الشرطة التركية إفطارهم

السماح لصهاريج المياه الخاصة التنقل في أوقات الحظر

مستوطنون يحرقون 50 شجرة زيتون معمرة في بيت فجار جنوب بيت لحم

غزة: 1318 اصابة جديدة بكورونا

الأرصاد تحدد موعد ذروة الكتلة الحارة

حملة شعبية لمقاطعة الدجاج واجتماع حكومي غدا

60 شخصا خالفوا قرار الحظر الشامل في الزرقاء

خطة مرورية لتخفيف الازدحامات في معان

السبت، 17-04-2021 01:15 م

لارتفاع أسعاره

حملة شعبية لمقاطعة الدجاج واجتماع حكومي غدا

دج
الدجاج


الوكيل الإخباري - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين ، بحملة شعبية لمقاطعة الدجاج ،احتجاجا على ارتفاع أسعاره في المملكة، تزامنا مع شهر رمضان المبارك ، وفي ظل الأعباء المادية التي أضحت كابوسا يؤرّق المواطنين في جائحة كورونا.

اضافة اعلان
 

مواطنون ، انتفضوا من أجل مطالبة الحكومة ، بوضع حدّ لتلك الأسعار التي أضحت تثقل كاهل الأردنيين ، ومناشدات من مختلف الفئات من أجل إنصاف الأردنيين الذين باتوا على شفا حفرة من الإرهاق المادي .

 

تعليقات من خلال "الفيسبوك" وصرخات واتصالات تلقّاها موقع "الوكيل الإخباري"، من قبل مواطنين لم يجدوا سوى الحملة الشعبية لمقاطعة الدجاج "منفسا" للإدلاء بدلوهم . 

 

اجتماع غدا 

ومن جهته تحدث وزير الزراعة خالد الحنيفات، الخميس، عن وجود نقص في مادة الدجاج، مشيراً إلى وجود طلب كبير من المستهلكين في رمضان على السلع ما يسبب نقصا في البضاعة المعروضة ما يؤدي إلى زيادة في الأسعار.


وأشار الحنيفات في وقت سابق ، إلى وجود اجتماع غدا الأحد ، منوها أنه في حال لم تكن الكميات متوفرة وبأسعار في متناول المستهلك سيتم فتح الاستيراد على مصراعيه وعبر الطائرة حتى يكون هناك توفر كامل لمتطلبات المائدة الرمضانية.

 

وتحدث عن مراقبة مكثفة على الأسواق وتحديد الكميات الداخلة والسقوف السعرية التي تم تحديدها مسبقا.

 

 

وفيما يلي بعض التغريدات على "تويتر":




 


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e94d37796a0615cd1c659e48b85d957b

المفرق.. اتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية

12201930516305752811

المفرق: اتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية

وزارة المياه والري

السماح لصهاريج المياه الخاصة التنقل في أوقات الحظر

حظر

60 شخصا خالفوا قرار الحظر الشامل في الزرقاء

سير

خطة مرورية لتخفيف الازدحامات في معان

الدجاج

حماية المستهلك تطالب السماح باستيراد الدجاج في رمضان

أخبار متعلقة
غ

المملكة تسجل 99 وفاة و4774 إصابة جديدة بكورونا اليوم

اشغال

نقابة الأطباء لـ الوكيل : 3 أطباء بحالة حرجة إثر كورونا

قرار

القرارات الحكومية الصارمة تشعل مواقع التواصل

عقب

"مطالبة بإلغاء الحظر الشامل في العقبة" يثير استياء الأردنيين

دودين

دودين : شراكة مع القطاع الخاص للتخفيف على الأردنيين

320211216378735471851

المملكة تسجل 74 وفاة و 7354 اصابة بكورونا اليوم