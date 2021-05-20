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الخميس، 20-05-2021 01:36 م

حملة شعبية لنشر خارطة فلسطين ..الحق المشروع

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الوكيل الإخباري - خاص - أطلق رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، حملة لنشر خارطة فلسطين حماية للمدن الفلسطينية المحتلة من العدو المحتل.

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وأكد رواد عبر منصة تويتر بحسب رصد " الوكيل الإخباري " على أهمية حفظ ملامح الخارطة الفلسطينية كاملة للأجيال القادمة حفاظا على الموروث التاريخي للقضية الفلسطينية.


وشدد الرواد على حفر خارطة فلسطين في أذهاننا، رغم كل التشويه الذي تتعرض له الأراضي المقدسة إثر اعتداء الاحتلال على مر الأعوام. 


وكان قد تعرضت منازل في حي الشيخ جراح إلى السرقة من قبل العدو المحتل،إضافة إلى هجوم على المصليين داخل ساحات المسجد الأقصى قبل عشرة أيام من اليوم.

 




 




 

 


 

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