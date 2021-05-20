حملة شعبية لنشر خارطة فلسطين ..الحق المشروع

الوكيل الإخباري - خاص - أطلق رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، حملة لنشر خارطة فلسطين حماية للمدن الفلسطينية المحتلة من العدو المحتل.

اضافة اعلان



وأكد رواد عبر منصة تويتر بحسب رصد " الوكيل الإخباري " على أهمية حفظ ملامح الخارطة الفلسطينية كاملة للأجيال القادمة حفاظا على الموروث التاريخي للقضية الفلسطينية.



وشدد الرواد على حفر خارطة فلسطين في أذهاننا، رغم كل التشويه الذي تتعرض له الأراضي المقدسة إثر اعتداء الاحتلال على مر الأعوام.



وكان قد تعرضت منازل في حي الشيخ جراح إلى السرقة من قبل العدو المحتل،إضافة إلى هجوم على المصليين داخل ساحات المسجد الأقصى قبل عشرة أيام من اليوم.



حتي تعاد فلسطين للخريطة

الطبيق يعمل معا اليهود عندما تكتب فلسطين على خريطه جوجل تظهر لك اسرائيل

فمن يحارب فلسطين حتي عبر النت نعلن عليه الحرب

اثبت وجودك وحبك لفلسطين

قد يغلق حسابي بسبب التغريدات ولكن هناك ناس يدفعون ارواحهم من اجل فلسطين

شارك pic.twitter.com/a1n6JTkAAg قيم بنجمهحتي تعاد فلسطين للخريطةالطبيق يعمل معا اليهود عندما تكتب فلسطين على خريطه جوجل تظهر لك اسرائيلفمن يحارب فلسطين حتي عبر النت نعلن عليه الحرباثبت وجودك وحبك لفلسطينقد يغلق حسابي بسبب التغريدات ولكن هناك ناس يدفعون ارواحهم من اجل فلسطينشارك #الكويت May 20, 2021

الحلو بهالحرب اني حفظت مواقع كل المدن على خريطة فلسطين ❤️‍🔥 — HEEB (@H_E_E_B) May 19, 2021