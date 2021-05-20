حملة شعبية لنشر خارطة فلسطين ..الحق المشروع

الوكيل الإخباري - خاص - أطلق رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، حملة لنشر خارطة فلسطين حماية للمدن الفلسطينية المحتلة من العدو المحتل.
وأكد رواد عبر منصة تويتر بحسب رصد " الوكيل الإخباري " على أهمية حفظ ملامح الخارطة الفلسطينية كاملة للأجيال القادمة حفاظا على الموروث التاريخي للقضية الفلسطينية.
وشدد الرواد على حفر خارطة فلسطين في أذهاننا، رغم كل التشويه الذي تتعرض له الأراضي المقدسة إثر اعتداء الاحتلال على مر الأعوام.
وكان قد تعرضت منازل في حي الشيخ جراح إلى السرقة من قبل العدو المحتل،إضافة إلى هجوم على المصليين داخل ساحات المسجد الأقصى قبل عشرة أيام من اليوم.
خريطة فلسطين كما عرفناها دائماً ، احفظوها جيداً 🤍. pic.twitter.com/Pn91xZXCmM— بنت البدو☆. (@_llo0i) May 20, 2021
خريطة فلسطين 🇵🇸🌺#FreePalestine#GazaUnderAttack pic.twitter.com/IMLQQjS31Y— Modii Al_musal7i (@MMusal7i) May 20, 2021
قيم بنجمه— 🇾🇪 ليلي 🇾🇪 (@Layla_M_sni) May 20, 2021
حتي تعاد فلسطين للخريطة
الطبيق يعمل معا اليهود عندما تكتب فلسطين على خريطه جوجل تظهر لك اسرائيل
فمن يحارب فلسطين حتي عبر النت نعلن عليه الحرب
اثبت وجودك وحبك لفلسطين
قد يغلق حسابي بسبب التغريدات ولكن هناك ناس يدفعون ارواحهم من اجل فلسطين
شارك #الكويت pic.twitter.com/a1n6JTkAAg
GOOGLE: Put Palestine On Your Maps!. Do you agree?https://t.co/4gfQdskRZo— palestine_free✌️♥️🇵🇸 (@heyameyad) May 19, 2021
لازم نرجع اسم فلسطين على خريطة.#GazaUnderAttack #IsraelTerrorists #مقاطعة_المنتجات_الصهيونية #savepalestinians #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/2fe08iic6T
الحلو بهالحرب اني حفظت مواقع كل المدن على خريطة فلسطين ❤️🔥— HEEB (@H_E_E_B) May 19, 2021
سبحان الله شفت بوست صابر ولسة بدى اكتبله شبه خريطة فلسطين 😍هى فلسطين القلب والحب الى مارح نتخلى عنها ❤🖤— shireen abudahi (@shireendahi) May 20, 2021
حملة عالمية لنشر خريطة فلسطين التاريخية 🇵🇸— رْهِامٓ (@_rebassam) May 20, 2021
ريتويت pic.twitter.com/ScS12IibMg