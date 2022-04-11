الوكيل الإخباري

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- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاثنين، عن البدء باجراء حملة صيانة شاملة للإنارة على طريق المطار، وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباح الثلاثاء (منتصف ليلة الاثنين - الثلاثاء).وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والإتصال، إن الأعمال في المرحلة الأولى ستشمل المنطقة الواقعة ما بين جسر مأدبا إلى الدوار السابع.ودعت الوزارة، مستخدمي الطريق إلى التمهل والانتباه والتقيد بأسس القيادة الآمنة والإشارات التحذيرية وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وكوادر مديرية الأمن العام.