حملة في الطفيلة لمناهضة العنف ضد النساء

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في الطفيلة، اليوم الأحد بمركز شابات الطفيلة النموذجي، فعاليات الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تضمنت جلسات تثقيفية لمختلف الفئات المجتمعية.



وبين مدير مديرية التنمية الاجتماعية في الطفيلة عبد الله الصقور، أن أول برامج الحملة التي ستستمر لمدة 16 يوما، ركز على العمل اللائق للمرأة من ذوي الإعاقة وذلك من خلال الحديث عن المادة 25 رقم 20 لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017، والتي تضمنت هذا الحق وكفلته التشريعات والقوانين الناظمة لعمل ذوي الإعاقة بشكل خاص، وضرورة توفير البيئة التيسيرية لهم لممارسة حقهم في العمل بصفتهم أعضاء فاعلين في المجتمع وجزء لا يتجزأ منه.

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