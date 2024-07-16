حملة في جرش للتوعية من مخاطر إطلاق النار والحوادث المرورية

الوكيل الإخباري - نظمت الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة جرش اليوم الثلاثاء حملة إعلامية للتوعية من مخاطر إطلاق النار في المناسبات والحوادث المرورية، برعاية محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور.

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وقال مدير شرطة جرش العميد مجدي العبادي إن وعي المواطن يلعب دورا كبيرا في الحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات والتي قد تزهق أرواحا، مشيرا إلى أن العديد من وفيات وإصابات إطلاق العيارات النارية يعود إلى عدم الانتباه الذي لا يجوز تحت أي ظرف كان.



وأكد، ضرورة الانتباه والقيادة بحذر شديد ونشر الوعي للحد من الحوادث المرورية، خاصة استخدام الهواتف أثناء القيادة.



وقال مدير أوقاف جرش باسم الزغبي، إن إطلاق النار بالمناسبات مخالف لتعاليم الدين الإسلامي وقد ينتج عنه قتل أبرياء، مؤكدا ضرورة احترام الحياة وعدم إيذاء الآخرين سواء من خلال أطلاق النار في المناسبات أو مخالفة قوانين السير والمرور، وينبغي العمل على توعية المواطنين بخطورة حوادث السير.



وأشار مدير بلدية جرش المهندس علي شوقه، إلى أن البلدية شريكة للأمن العام في هذه الحملة للحد من الحوادث خاصة قيادة المركبات بشكل عشوائي.



واشتمل حفل إطلاق الحملة على قصيدة قدمها الرقيب مجاهد الزبون بعنوان "ريم" تحدث فيها عن طفلة توفيت بسبب إطلاق العيارات النارية، كما تم عرض فيديوهات توضح أخطاء القيادة المتهورة وإطلاق العيارات النارية في المناسبات، ومسرحية من قبل أعضاء المسرح الشرطي بمديرية الأمن العام توضح خطورة إطلاق النار في المناسبات وحوادث السير والقيادة المتهورة.



وفي نهاية الحفل وقع محافظ جرش ومدير الشرطة والحضور على وثيقة شرف بعدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات.