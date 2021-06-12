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السبت، 12-06-2021 07:15 م

حملة لإزالة الأكشاك من طريق السلط الدائري الأحد

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الوكيل الاخباري - تنفذ محافظة البلقاء بالتعاون مع مديرية أشغال البلقاء يوم غد الأحد، حملة شاملة لإزالة الأكشاك ومنع تجمعات المواطنين على الطريق الدائري لمدينة السلط بعد أن شهد عدة حوادث سير، خلال الأيام الماضية، نتج عنها إصابة مواطنين أثناء تواجدهم في المنطقة.
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وقال محافظ البلقاء نايف الهدايات الحجايا، إن هذه الحملة يجري تنفيذها بالتعاون بين المحافظة والأشغال العامة والأجهزة الأمنية لإزالة جميع المخالفات على الطريق والتي تؤثر على السلامة المرورية فيه، بالإضافة إلى منع تواجد المواطنين على جوانب الطريق مما يعيق حركة المرور ويشكل خطورة عليهم.

 




 

 


 

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