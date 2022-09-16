حملة لإزالة الاعتداءات على الأرصفة والشوارع بمناطق بلدية دير أبي سعيد

الوكيل الاخباري- باشرت بلدية دير ابي سعيد الجديدة بلواء الكورة اليوم الجمعة، حملة إزالة لجميع مظاهر الاعتداء على الأرصفة والشوارع الرئيسية في مناطقها تمهيدا لتعبيدها.

اضافة اعلان



وقال رئيس البلدية عادل بني عيسى لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة التي بدأت من منطقة تُبنة، ستستمر لإزالة التشوهات والاعتداءات على الأرصفة والشوارع ولا سيما الرئيسية منها، إلى حين البدء بتنفيذ عطاء تعبيد الشوارع خلال الأسبوعين المقبلين بكلفة 394 ألف دينار كمنحة من البنك الدولي .



ودعا بني عيسى، المواطنين إلى التعاون مع كوادر البلدية لغاية تحقيق المصلحة العامة وتنفيذ مشروع التعبيد بالشكل الأمثل.