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الأربعاء، 13-10-2021 04:22 م

حملة لإزالة البسطات في الطفيلة

بسطات خضار وفواكه تحتل جزءا من أحد الشوارع -(الغد)


الوكيل الإخباري- أزالت بلدية الطفيلة الكبرى، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في المحافظة، عددا من بسطات الخضار والفواكه والأكشاك المنتشرة على طول الشارع الرئيس وسط المدينة ومناطق وادي زيد والعيص، لمخالفتها شروط السلامة العامة.

وباشرت لجنة السلامة العامة والبيئة في البلدية بتنفيذ خطة متكاملة للسلامة العامة والمرور، داخل أسواق مدينة الطفيلة، اشتملت على جملة من الإجراءات الفورية.

وقال رئيس لجنة البلدية نائب محافظ الطفيلة الدكتور إسماعيل الصرايرة اليوم الأربعاء إن البلدية بدأت بتنفيذ الحملة لإزالة البسطات بشكل نهائي وإرجاع القسم الأكبر من حرم الشارع لمسير المشاة والمركبات مع توجيه الإنذارات لأصحاب المحلات التجارية المخالفة.

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وبين أن الحملة مستمرة حتى إزالة جميع المؤثرات والمعيقات التي تربك العملية المرورية، لافتا إلى أن هذه الحملة جاءت بناء على تزايد حجم التعديات على أرصفة المشاة وجوانب الطرق الرئيسية.

 

 

 

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