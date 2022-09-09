حملة لإزالة بسطات الباعة المتجولين المخالفين في الرصيفة

الوكيل الاخباري - نفذت لجنة السلامة العامة التابعة لمتصرفية لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء اليوم الجمعة، وبمشاركة كوادر وآليات بلدية الرصيفة، حملة واسعة النطاق لإزالة البسطات والباعة المتجولين المخالفين بسبب مخلفات أعمالهم في الشوارع العامة وخاصة بالقرب من المساجد.



وأكد متصرف لواء الرصيفة محي الدين العدوان، أن الحملة تأتي استمرارا لعمل اللجنة الذي يهدف لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على السلامة العامة والبيئة وحرية المواطن والمركبات بالحركة ضمن طرقات اللواء.

اضافة اعلان