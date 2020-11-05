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الخميس، 05-11-2020 12:06 م

حملة لإزالة لوحات الدعاية الانتخابية المخالفة

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الوكيل الإخباري- أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب، حملة لإزالة اللوحات الانتخابية المخالفة المنتشرة على جدران المدارس، باعتبارها مراكز اقتراع وفرز، إضافة إلى اللوحات التالفة المنتشرة في الطرقات والشوارع الرئيسية، التي تعرضت للسقوط نتيجة الأحوال الجوية وتسببت بإعاقة السير.

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وأكد الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن هذه الحملة تتم بالتعاون مع مديرية الأمن العام وأمانة عمان الكبرى ووزارة الأشغال العامة والمجالس البلدية من خلال لجان الانتخاب بالميدان وبإشراف مباشر من فريق الدعاية الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب.


ودعا المومني المرشحين كافة إلى التأكد من مدى ثبات لوحاتهم، نظرا للأحوال الجوية السائدة، علما أن الإزالة ستتم على نفقة المرشح أو القائمة، من حساب التأمينات المودعة لدى أمانة عمان والبلديات.



 




 

 


 

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