حملة لإزالة مخلفات الدعاية الانتخابية في معان

الوكيل الاخباري- نفذت بلدية معان الكبرى حملة نظافة عامة شملت الشوارع والميادين العامة ومواقع التجمعات الانتخابية، لإزالة مخلفات الدعاية الانتخابية والمكاره الصحية في مختلف المواقع، وتعقيمها.

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وقال رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور أكرم كريشان، اليوم السبت، إن كوادر وآليات البلدية عملت منذ انتهاء الانتخابات النيابية في معان على تنظيف وتعقيم مواقع التجمعات والمقار الانتخابية قرب المدارس، كما بدأت بإزالة مختلف آثار الدعاية الانتخابية من لوحات وصور وإعلانات، كما نفذت حملات نظافة داخل الأحياء.



وأضاف أنه تم إنجاز أعمال صيانة عامة للميادين والطرق الداخلية في المدينة، كما بدأ برش المياه لغسل بعض الشوارع التي شهدت اكتظاظا أثناء الأيام الماضية، مضيفا أنه تم رش وتعقيم الحاويات والآليات التابعة للبلدية وصولا إلى بيئة آمنة وصحية.



ودعا رئيس البلدية المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مطالبا بالمحافظة على نظافة الشوارع لتعكس الصورة الحضارية للمدينة.

المصدر: بترا



