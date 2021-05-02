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حملة لإعطاء اللقاح المضاد للفيروس في إقليم البترا يومي الأربعاء والخميس

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الأحد، 02-05-2021 03:37 م

حملة لإعطاء اللقاح المضاد للفيروس في إقليم البترا يومي الأربعاء والخميس

بترا


الوكيل الإخباري - أعلنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الأحد، حملة إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات/ خلية الأزمة، ووزارة الصحة .

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وحسب السلطة، البدء بحملة إعطاء المطاعيم ضد الفيروس في مراكز، "صحي لواء البترا، زوار البترا، صحي الطيبة، صحي الراجف".


وقالت، إن "الحملة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ستستمر للوصول إلى صيف آمن وفتح جميع القطاعات في إقليم البترا".


ودعت، إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية  لاخذ اللقاح، حيث يشمل قطاعات "الفنادق والنزل والايواء، المكاتب السياحية، الادلاء السياحيين، التحف والبازارات، مقدمي الخدمات (جمعية الرواحل، جمعية الجمال)، المحال داخل الموقع الأثري، المحال التجارية والحرفية، المجتمعات المحلية والأهالي ومنظمات المجتمع المدني، البنوك، المؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية في اللواء".


وأضافت السلطة، أن أخذ اللقاح  خلال الفترة الحالية يسهل فتح القطاعات، والوصول إلى صيف آمن والاستعداد لاستقبال الموسم الحالي من زوار المملكة بشكل عام والبترا بشكل خاص.

 

 


 




 

 


 

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