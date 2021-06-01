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الثلاثاء، 01-06-2021 06:57 م

حملة لإعطاء لقاح كورونا للعاملين بالقطاعات المغلقة

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الوكيل الاخباري - تنفذ غرفة تجارة عمان صباح يوم غد الأربعاء حملة تطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بالقطاعات والأنشطة المغلقة، والتي بدأت أعمالها اليوم الثلاثاء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الازمات.
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وحسب بيان صحفي للغرفة اليوم، سيتم إعطاء المطعوم من خلال عدة مراكز موزعة على مختلف مناطق العاصمة، حددت لهذه الغاية وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

والمراكز التي سيتم تلقي المطعوم فيها هي: جامعة العلوم التطبيقية، وحدائق الملك حسين بمنطقة دابوق، وحدائق الملك عبدالله بمنطقة المقابلين، وقاعة يا هلا بالمدينة الرياضية.

 




 

 


 

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