حملة لارتداء الكمامة بالعقبة

الوكيل الإخباري- أطلقت مبادرة عالم ايجابي في العقبة اليوم الخميس حملة "لعيون ابو حسين قدوتنا" لحث المواطنين على الالتزام بلبس الكمامة للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا .

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وبين منسق المبادرة خلدون الرباع ان هذه الحملة تأتي استجابة لدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني للمواطنين بارتداء الكمامة للمحافظة على صحتهم وسلامة المجتمع، لافتا الى أن الالتزام والوقاية هما السبيل الوحيد للحفاظ على الصحة العامة للجميع خاصة ارتداء الكمامة التي تساهم في الحد من انتقال الفيروسات من المصابين الى الاصحاء.



ودعا الرباع الجميع الى التقيد بالتعليمات الحكومية التي من شأنها التقليل من عدد الاصابات الذي ارتفع بشكل مفاجئ خلال الايام الماضية من خلال التباعد الاجتماعي وتفادي الزحام والتجمعات البشرية والنظافة العامة .



