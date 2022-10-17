حملة لتحسين وتجميل وإقامة الجداريات على مداخل مدينة مادبا

الوكيل الإخباري - تستمر بلدية مادبا الكبرى بتنفيذ حملة لدهان الميادين والأرصفة والاطاريف بالتنسيق بين أجهزتها المختلفة وإدارتها بهدف تجميل وتحسين المنظر العام على مداخل ومخارج المدينة ودهان الاسوار وإزالة اللوحات الاعلانية المشوهة للمنظر العام خصوصا في الوسط السياحي .



وقال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح أن الحملة تهدف الى تحسين وتجميل مداخل ومخارج المدينة وازالة كل التشوهات والاعلانات المتواجدة وعكس صورة حضارية عن المدينة من خلال إقامات الجداريات واللوحات الفنية والعناية بالجزر الوسيطة وزراعة الأشجار.

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وأضاف الرواجيح أن حملات النظافة مستمرة في كافة أحياء ومناطق المدينة وازالة الإنقاض التي كانت تشكل مكاره صحية وتجمع للقوارض والحشرات مع حملات الرش من خلال كوادر البلدية مؤكدا أن البلدية تتابع إنجاز الأعمال أولا باولا من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والوقوف على جميع ملاحظات وشكاوي المواطنين .

