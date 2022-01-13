الخميس 13-01-2022
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الخميس، 13-01-2022 02:37 م

حملة لتحصين المواشي من الحمى القلاعية في الكورة

المواشي


الوكيل الإخباري - باشرت مديرية زراعة لواء الكورة اليوم الخميس، تنفيذ حملة لتطعيم المواشي ضد مرض الحمى القلاعية، لتحصينها ورفع مستوى انتاجها.اضافة اعلان


وقالت مدير الزراعة ازدهار السرحان إن الحملة التي تنفذها شعبة الثروة الحيوانية في المديرية، تأتي ضمن استراتيجية وزارة الزراعة للتصدي للأمراض السارية والمعدية التي تصيب المواشي والمجترات، وضمن جهودها المبذولة والدورية للسيطرة عليها.

وأضافت أن الحملة تستهدف في مرحلتها الأولى قطعان الأبقار في مناطق ازمال وجنين الصفا وكفر عوان، مشيرة إلى أنه سيجري تعميم التحصين ضد المرض لبقية قطعان المجترات من المواشي بمختلف مناطق اللواء، وبحسب الأولويات التي تتضمن مدى القابلية للإصابة بهذا المرض والتأثر به، بالإضافة إلى توافر كميات اللقاح.

ويضم لواء الكورة، حسب آخر تعداد للمواشي، ثروة حيوانية تقدر بنحو 3 آلاف رأس من الأبقار، ونحو 45 ألف رأس من الضأن والماعز، ضمن حيازات متنقلة أو تربيه أسرية أو مزارع مرخصة، وتشكل مصدر دخل رئيسا للمزارعين والأسر الريفية.

 




 

 


 

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