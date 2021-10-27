حملة لتعزيز حقوق العاملين بالقطاع الزراعي بجرش

الوكيل الاخباري - نظمت مؤسسة آفاق لبناء بيئة خضراء، اليوم الأربعاء، حملة نحو تعزيز حقوق أصحاب المهن المنزلية والعاملين في القطاع الزراعي وكسب التأييد حول مشروع الصحراء الذكية في قاعة بلدية جرش الكبرى.



وقدم مدير حملة مشروع الصحراء الذكية عماد أبو صالح، شرحا عن الحملة التي تهدف الى زيادة وعي المجتمعات المحلية بأهمية التوجه للقطاع الزراعي والمهن المنزلية والمتطلبات القانونية لتسجيلها وترخيصها.

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