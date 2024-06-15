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السبت، 15-06-2024 10:43 ص

حملة لتنظيف جوف بحر العقبة

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الوكيل الاخباري - أكد محافظ العقبة خالد الحجاج، أهمية الحملات التي تقوم بها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع شركائها لتنظيف جوف البحر من النفايات البحرية.

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وأضاف أن هذه الحملات تهدف إلى توعية زوار شواطئ العقبة بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية في العقبة والالتزام بنظافة الشواطئ من المخلفات التي تؤثر على البيئة، لتعكس الصورة الحضارية للأردن أمام زواره، ما يسهم بجذب السائحين من كل أرجاء العالم والمجتمع الأردني للاستمتاع بأجواء العقبة.

 

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