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الأحد، 29-11-2020 08:12 م

حملة لتوزيع حقائب صحية في الطفيلة

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الوكيل الاخباري - نفذت لجنة الدعم المجتمعي في محافظة الطفيلة وضمن مشروع الدعم المجتمعي للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية وبدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المرحلة الثانية من مبادرة " صحتك أهم " التي استهدفت 132 اسرة ، وتضمنت حملة لتوزيع حقائب للسلامة العامة للحد من إنتشار فيروس كورونا .
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وبين مدير الصندوق الأردني الهاشمي مقرر لجنة الدعم المجتمعي في الطفيلة علي البداينة، أن تنفيذ هذه الحملة التطوعية جاء نتيجة تبعات جائحة كورونا وما يتطلبه ذلك من احتياجات الأسر المعوزة من مواد التعقيم والسلامة العامة .

وأضاف أن أعضاء اللجنة قاموا بتوزيع مواد معقمة على الاسر المستهدفة من كلا المجتمعين السوري والاردني شملت مختلف مناطق المحافظة مع التركيز على كبار السن .

 




 

 


 

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