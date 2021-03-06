حملة لحث المواطنين للالتزام بالكمامة في الزرقاء

الوكيل الاخباري -

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أطلقت بلدية الزرقاء حملة توعوية بعنوان "الالتزام عليك والكمامة علينا" لحث المواطنين واصحاب المنشآت التجارية للالتزام بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، خلال تصريح صحفي اليوم السبت إن المبادرة جاءت لتحفيز المواطنين انتهاج السلوك الوقائي للحفاظ على الصحة والسلامة العامة .واضاف، أن المبادرة تهدف إلى توعية أصحاب المنشآت والمحلات التجارية لتشديد الرقابة على المتسوقين بالالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، لافتاً إلى أن الهدف من المخالفة ليست للجباية بل للحد منها للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع .وشارك في المبادرة التي انطلقت اليوم رئيس البلدية ومدراء المناطق ومديريات المهن والصحة والسلامة العامة والبيئة وكوادرهم الفنية .