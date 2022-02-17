الخميس 17-02-2022
الوكيل الاخباري

وزيرة الثقافة تلتقي الفعاليات الثقافية في لواء الرويشد

ماضي: 48% نسبة الحجوزات الفندقية بالعقبة

جنايات الرمثا تجمع عقوبة شخص اعتاد السَّرقة لتصل إلى السَّجن 8 سنوات

إربد : أمسية شعرية بمناسبة يوم الشعر العربي

معان : ورشة تدريبية حول إدارة الحملات الانتخابية

وزارة العمل تعلن عن يوم وظيفي للإناث بلواء دير علا

الضمان يكشف موعد صرف مكرمة الـ100 دينار

الدغمي يلتقي في القاهرة رئيس الاتحاد البرلماني العربي

مراكز تطعيم كورونا يوم الجمعة - أسماء

الخصاونة: الأمانة تدرس الدخول بحصة مالية لإنهاء مشروع "أبراج السادس"

الخميس، 17-02-2022 05:35 م

حملة لحصر وإغلاق الآبار المهجورة في الرصيفة

2202210181212260306734


الوكيل الاخباري - بدأت متصرفية لواء الرصيفة، بالتعاون مع بلدية الرصيفة، اليوم الخميس، حملة لحصر وإغلاق الآبار المهجورة والحفر الامتصاصية العشوائية التي تشكل خطرا على السلامة العامة .

وقال متصرف لواء الرصيفة رئيس لجنة البلدية، محيي الدين العدوان، لـ(بترا) اليوم الخميس، إنه جرى تشكيل لجنة خاصة من المتصرفية والبلدية والأشغال العامة والزراعة والدفاع المدني وقسم الآبار في سلطة المياه، لحصر أماكن تواجد الآبار التابعة للسلطة أو للمواطنين من غير المستخدمة والتي تشكل خطرا على السلامة العامة، حيث تم إغلاق بئرين تابعين للسلطة إضافة لطمر حفرة امتصاصية غير مستخدمة تابعة لأحد المواطنين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3

وزيرة الثقافة تلتقي الفعاليات الثقافية في لواء الرويشد

9

يوم طبي مجاني لمستشفى المقاصد في مدينه مادبا

ww

ماضي: 48% نسبة الحجوزات الفندقية بالعقبة

e

جنايات الرمثا تجمع عقوبة شخص اعتاد السَّرقة لتصل إلى السَّجن 8 سنوات

220221621144188984317

إربد : أمسية شعرية بمناسبة يوم الشعر العربي

2202216212326843743135

معان : ورشة تدريبية حول إدارة الحملات الانتخابية

أخبار متعلقة
image (5)

إزالة مقطع صخري آيل للسقوط في الرصيفة

image (4)

بلدية مؤاب تردم 13 حفرة وبئر مهجورة

www

أمسية شعرية وفنية بمنتدى الرّصيفة الثقافي

وزارة الثقافة1

الثقافة تعلن عن ألوية الثقافة الأردنية 2022 - أسماء

بئر-مهجور-1-1157x1157

ردم 15 بئراً مهجورة في برقش وعين الباشا

220223185517668935276

أمسية شعرية في منتدى الرصيفة الثقافي