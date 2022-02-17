حملة لحصر وإغلاق الآبار المهجورة في الرصيفة

الوكيل الاخباري - بدأت متصرفية لواء الرصيفة، بالتعاون مع بلدية الرصيفة، اليوم الخميس، حملة لحصر وإغلاق الآبار المهجورة والحفر الامتصاصية العشوائية التي تشكل خطرا على السلامة العامة .



وقال متصرف لواء الرصيفة رئيس لجنة البلدية، محيي الدين العدوان، لـ(بترا) اليوم الخميس، إنه جرى تشكيل لجنة خاصة من المتصرفية والبلدية والأشغال العامة والزراعة والدفاع المدني وقسم الآبار في سلطة المياه، لحصر أماكن تواجد الآبار التابعة للسلطة أو للمواطنين من غير المستخدمة والتي تشكل خطرا على السلامة العامة، حيث تم إغلاق بئرين تابعين للسلطة إضافة لطمر حفرة امتصاصية غير مستخدمة تابعة لأحد المواطنين.

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