حملة لحماية الثروة الحرجية في لواء الرصيفة

الوكيل الاخباري - بدأت متصرفية لواء الرصيفة، اليوم الأحد، بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية، بتنفيذ حملة للنظافة العامة وإزالة الأعشاب الجافة في جميع المواقع الحرجية لحمايتها من أي مخاطر لاندلاع حرائق مفتعلة أو عشوائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.



وبين متصرف لواء الرصيفة الدكتور محي الدين العدوان أن الحملة التي بدأت في أحراج مدرسة "ثيودور شنلر"، والتي شارك بها عدد من كوادر البلدية والزراعة ومتطوعون من المجتمع المحلي كانت شاملة، حيث جرى خلالها إزالة الأعشاب الجافة وتأمين الممرات بين مواقع الأشجار الحرجية لتسهيل مرور فرق الدفاع المدني حال وقوع حريق.

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