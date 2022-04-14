حملة لصيانة الطرق ومعالجة البؤر البيئية والمستنقعات بالرمثا

الوكيل الإخباري - بدأت بلدية الرمثا الجديدة، اليوم الخميس، بإجراء صيانة عامة استهدفت معالجة الحفر وصيانتها على شارع الحزام (العشرين)، ضمن خطة متكاملة تشمل جميع مناطق الرمثا.

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وقال رئيس بلدية الرمثا الكبرى، أحمد الخزاعلة، اليوم الخميس، إن البلدية بدأت بإجراء صيانة للطرق، ومعالجة الحفر التي عانى منها السائقون خلال الفترة الماضية، إلى جانب تنفيذ حملة لردم الآبار المهجورة التي تشكل خطرا على سلامة المواطنين، خصوصاً الأطفال، في منطقة الرمثا والبويضة.



وأشار إلى أن حملة ردم الآبار جاءت لتعزيز شروط السلامة العامة، وتوفير بيئات صديقة وآمنة للجميع، وفقا لتوجيهات وتعليمات وزارة الإدارة المحلية.



وشملت الحملة، وفق الخزاعلة، معالجة البؤر البيئية ومستنقعات ومناهل وتصاريف مياه الأمطار التي تشكل مكاره صحية، مبيناً أن البلدية دعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي المواطنين بضرورة الإبلاغ عن المواقع الخطرة لمعالجتها والتعامل معها بشكل فني، وبما يضمن توفير سبل الحماية الكافية من مخاطرها المحتملة.



وأضاف أن لجنة من كوادر البلدية قامت بحصر وتحديد عدة مناطق تحتاج إلى معالجات فورية يجري من خلالها ردم الآبار المهجورة والحفر المتواجدة في طرق المدينة وفي منطقة البويضة، لاسيما القريبة من التجمعات السكنية وداخل حدود المدينة.