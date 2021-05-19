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الأربعاء، 19-05-2021 04:59 م

حملة للتطعيم ضد كورونا في الجامعات الخميس

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء أنه وبالتعاون مع وزارة الصحة سيتم  إطلاق حملة للتطعيم ضد فايروس الكورونا في جميع الجامعات والكليات الأردنية، وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس ، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على عودة التعليم الوجاهي إلى الحرم الجامعي.
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وقالت الوزارة أن الحملة تستهدف تطعيم أعضاء هيئة التدريس والذين يقدر عددهم بنحو (11394) عضو هيئة تدريس، إضافةً إلى أعضاء الهيئة الإدارية والذين يقدر عددهم بنحو (18350) إداري، كما سيتم تطعيم طلبة المراحل السريرية في تخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، ودكتور الصيدلة، والتمريض، والذين يعتبرون الأكثر عرضة للتعامل مع المواطنين والمرضى في المستشفيات ويقدر عددهم بنحو (9000) تسعة الآف طالب وطالبة، على أن يتم بعد ذلك العمل على تطعيم طلبة التخصصات العلمية التي تتضمن خططها الدراسية مواد عملية ومختبرات ومشاغل هندسية،  وأخيراً يتم تطعيم طلبة التخصصات الإنسانية.

وأضافت الوزارة أن الحملة ستنطلق يوم غدٍ الخميس في كل من جامعة البلقاء التطبيقية/المركز/السلط، وفي جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، حيث سيتم لاحقاً الإعلان عن برنامج للتطعيم في مختلف الجامعات والكليات الأخرى تم إعداده بالتوافق بين الوزارتين.

وأهابت الوزارة بأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الإدارية والطلبة بمتابعة منصات التواصل الإجتماعي الخاصة بكل من الوزارة والجامعات، وذلك للإطلاع على مواعيد التطعيم في كل جامعة، مع التأكيد على ضرورة التسجيل على المنصة الرسمية للتطعيم على الرابط الآتي https://vaccine.jo/cvms/  والالتزام بالمواعيد المعلن عنها، كما أهابت الوزارة بضرورة المسارعة في الحصول على المطعوم، وذلك للمحافظة على صحة وسلامة الجميع، والمشاركة في جهود الدولة الأردنية في محاربة فايروس الكورونا.

 وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد قامت بالتعميم على الجامعات الرسمية والخاصة قبل بدء إجازة عيد الفطر السعيد مطالبةً بالتسجيل في منصة تلقّي المطعوم المضاد لفيروس كورونا للتمكن من العودة للتعليم الوجاهي في أقرب وقت.

كما تجدر الإشارة إلى أن هناك مراكز للتطعيم تعمل حالياً في بعض الجامعات الرسمية والخاصة مما سيسهل تنفيذ هذه الحملة في الجامعات.

 




 

 


 

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