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الإثنين، 23-01-2023 05:47 م

حملة للحد من انتشار البسطات في إربد غدا

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الوكيل الاخباري - ناقش اجتماع عقد، اليوم الاثنين بغرفة تجارة اربد، آلية تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالحد من الانتشار العشوائي للبسطات في مدينة إربد وأثرها على حركة المرور.

وقال محافظ إربد رضوان العتوم، إنه لا يجوز بأي حال "شرعنة" البسطات وإعطائها صبغة تجيز توسعها وتمددها دون ضوابط، مؤكدا أن الحلول للانتشار العشوائي للبسطات، لاسيما في الوسط التجاري يجب أن تراعي مصالح جميع الأطراف وتمنع التغول على الشوارع والأرصفة، وعدم السماح بها إلا في حدود ومعايير معينة لتبقى مصدر رزق للعديد من العائلات.

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