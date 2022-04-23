حملة لمكافحة القوارض والحشرات في العقبة

الوكيل الإخباري - أكد مدير مركز خدمات المدينة في سلطة العقبة الخاصة المهندس نعمان الحلو أن كوادر السلطة بدأت تنفيذ حملة واسعة ومكثفة لمكافحة القوارض والحشرات لكافة مناطق مدينة العقبة وبشكل يومي.

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وبين الحلو أن عمليات الرش تتم باستخدام المبيدات الحشرية للحد والسيطرة من انتشار الحشرات الطائرة والزاحفة خلال فصل الصيف وهو موسم تكاثر الحشرات للقضاء على كافة بؤر تكاثرها، بالإضافة إلى وضع طعوم للقوارض في أماكن تواجدها وتكاثرها.



وأضاف: تستمر الحملة خلال الأيام والأسابيع القادمة لحين استكمال جميع الأحياء السكنية في مدينة العقبة والمناطق التجارية.



وناشد الحلو المواطنين للتعاون مع كوادر السلطة والاتصال بغرفة عمليات السلطة في حال وجود أي شكوى أو ملاحظات على الرقم التالي: 032031122.

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