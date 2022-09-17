حملة لمكافحة النمل الأبيض في معان

الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور ياسين صلاح إن البلدية وبالتعاون مع مديرية زراعة معان بدأت بتنفيذ حملة بيئية من أجل مكافحة انتشار "النمل الأبيض" في عدد من أحياء معان.

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وأضاف الدكتور صلاح، اليوم السبت، أن البلدية تلقت ملاحظات وشكاوى تفيد بانتشار النمل الأبيض في عدد من المنازل والمرافق العامة، وأنها باشرت بتنفيذ حملة مكافحة بالمبيدات الخاصة من خلال كوادرها وآلياتها، مبينا أنه تم التعامل مع 15 منزلا و4 مدارس في أحياء متفرقة؛ كان النمل الأبيض قد انتشر فيها وتسبب بتلف الأثاث الخشبي، حيث قامت البلدية بمكافحة هذه الآفة وفق الطرق الحديثة.



وأشار إلى أن البلدية وبالتعاون مع مديرية تربية معان؛ ستقوم احترازيا بتفقد الأبنية المدرسية في معان والتأكد من خلوها من هذه الآفة، وتنفيذ بعض الإجراءات الوقائية والإرشادية للتعامل معها حال وقوعها، وصولا إلى بيئة آمنة وصحية لأبنائنا الطلبة.



ودعا رئيس البلدية المواطنين إلى التواصل مع البلدية وإبلاغها بالشكاوى والملاحظات المتعلقة بتلك الآفة، لكي يتم التعامل معها ومكافحتها والحد من انتشارها، كما نوه إلى ضرورة الإبلاغ عن أية بؤر بيئية ومكاره صحية ملوثة.