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الأربعاء، 19-10-2022 11:25 ص

حملة لمكافحة حشرة البق الدقيقي على أشجار الصبار في الكورة

فغفغ


الوكيل الإخباري - نفذت مديرية زراعة لواء الكورة غربي إربد، اليوم الأربعاء، حملة لمكافحة حشرة "البق الدقيقي القرمزي" على أشجار الصبار.

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وقالت مديرة الزراعة في اللواء، المهندسة ازدهار السرحان إن الحملة ستشمل مختلف مساحات أشجار الصبار العائدة للمزارعين في اللواء، والتي جرى حصرها مسبقا لتلك الغاية ضمن حملة شاملة أطلقتها مديرية زراعة إربد في مختلف الألوية.


وأضافت أن المديرية وفرت المبيدات الخاصة بمكافحة المرض بهدف مساعدة المزارعين ودعمهم للحفاظ على منتج ثمار الصبار التي تعرضت لأضرار كبيرة خلال السنوات السابقة، ما تسبب بتدني العائد المالي من تلك الزراعة.


ودعت السرحان، المزارعين إلى اتباع إجراءات وقائية بإزالة ألواح الصبار المصابة وزيادة التهوية داخل الشجرة.


يذكر أن مساحة زراعة الصبار في عموم محافظة إربد تبلغ نحو 400 دونم موزعة على ألوية عدة، وتسببت حشرة البق القرمزي بخسائر للمزارعين خلال السنوات الأخيرة الماضية.

 




 

 


 

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