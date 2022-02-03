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الخميس، 03-02-2022 09:37 م

حملة مساعدات للاجئين سوريين في النعيمة

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 الوكيل الاخباري - نفذت جمعية التكافل الخيرية حملة مساعدات دفء الشتاء لأسر لاجئين سوريين مرضى وكبار سن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين والمعتمدين لدى الجمعية من سكان بلدة النعيمة شمال المملكة.

وبين مدير عام الجمعية، رجا النواصرة، أن هذه المساعدات جاءت بتبرع من جمعية صندوق إعانة المرضى الكويتية، وجرى تنفيذ حملة التوزيع بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبإشراف الجهات المختصة، واشتملت المساعدات التي استفادت منها 190 أسرة لاجئة على توزيع البطانيات الشتوية.

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