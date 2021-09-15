الأربعاء 15-09-2021
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الأربعاء، 15-09-2021 08:32 م

حملة نظافة بجميع مناطق الأردن السبت

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29


 الوكيل الاخباري - تطلق وزارة الإدارة المحلية، صباح السبت المقبل، حملة نظافة شاملة في كافة مناطق البلديات في الأردن تحت شعار “بسواعدنا”.

وتهدف الحملة التي سيرعى إطلاقها من بلدية ناعور، نائب رئيس الوزراء، ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إلى تنظيف مجاري الأودية والسيول وتنظيف الأقنية وخطوط تصريف مياه الأمطار وتنظيف مداخل ومخارج العبارات، إضافة إلى تنظيف الشوارع والساحات العامة والجزر الوسطية ومداخل المدن، والمقابر وإزالة الأعشاب فيها.

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