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الإثنين، 21-03-2022 09:59 م

حملة نظافة بيئية في موقع أم النمل السياحي بالكورة

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 الوكيل الاخباري - نفذت جمعية السنابل الذهبية الخيرية بالتعاون مع متصرفية لواء الكورة وبلدية برقش والشرطة المجتمعية اليوم الاثنين، حملة نظافة عامة في موقع أم النمل "خربة دير العسل" السياحي في الريف الغربي من لواء الكورة بمحافظة إربد.

وقال رئيس الجمعية فادي مقدادي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تنفيذ الحملة يأتي لما يحظى به موقع ام النمل "دير العسل" من جمالية طبيعية تجذب آلاف الزوار إليها خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع .

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