حملة نظافة شاملة في إربد

الوكيل الاخباري- نظمت بلدية إربد الكبرى حملة شاملة للنظافة في مواقع مختلفة من مناطقها، بمشاركة مؤسسات مجتمع مدني رياضية وشبابية وخيرية وتطوعية.

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وقال رئيس لجنة البلدية الدكتور قبلان الشريف خلال مشاركته فرق العمل بتنظيف الساحات وإزالة النفايات منها، إن هذه الحملات تهدف بالدرجة الأولى إلى نشر ثقافة المحافظة على المدينة وبيئتها والحث على عدم طرح النفايات بشكل عشوائي خاصة من نوافذ المركبات وهو ما يتسبب بتراكمها في الساحات والطرقات.



وبين الشريف، أن البلدية لن تتوقف عن إقامة هذه الحملات لاثرها الايجابي الكبير في المحافظة على بيئة المدينة ونظافتها، واسهاماتها في توعية الأجيال بأهمية البيئة وأثرها في المحافظة على صحة المواطن.



من جهته، بين مدير دائرة البيئة في البلدية أحمد أبو الرب، أنه تم توزيع المشاركين في الحملة على مواقع ثلاثة رئيسية، هي شارع البتراء والطريق الرئيس باتجاه منطقة النعيمة (إربد-عمان)، إضافة إلى الأحياء والساحات المحيطة بحدائق الملك عبد الله.



وأشار إلى أنه تم جمع النفايات من الساحات والطرق بأكثر من 1500 كيس نفايات من الحجم الكبير، إضافة إلى تجريف حوالي 40 ساحة ونقل ما يقارب من سعة 30 قلابا كبيرا إلى المكبات المخصصة لرمي الانقاض.



وكانت البلدية، أطلقت قبل فترة حملة "بسواعدهم"، إضافة لتخصيصها فريقاً من دائرة البيئة يعمل بشكل متجول على المناطق التي تحتاج لتدخل عاجل بسبب تشكل المكاره الصحية بها نتيجة القاء كميات كبيرة من النفايات بشكل عشوائي.



ودعت البلدية المواطنين الإبلاغ الفوري عن وجود المكاره الصحية ليتم التعامل معها بالطرق المناسبة وبأقصى درجة من الاستجابة السريعة.