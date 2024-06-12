حملة نظافة شاملة في بلدية إربد الكبرى

الوكيل الإخباري - بدأت بلدية إربد الكبرى، بتنفيذ حملة تنظيف شاملة في كافة المناطق التابعة لحدود ضمن خطتها خلال فصل الصيف، وحسب الأولويات والخطط الموضوعة لذلك.

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وقال مدير مديرية البيئة في بلدية إربد الكبرى مأمون زيود، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن الحملة شملت تنظيف الساحات العامة وبعض الساحات ذات الملكية الخاصة.



وأضاف، أنه جرى التركيز على الساحات القريبة من المنشآت الخطيرة والمهمة كمحطات الوقود، والمدارس، والشوارع الرئيسية.



وذكر أن الحملة ستشمل تنظيف جميع المقابر التابعة لحدود البلدية لتجهيزها لعيد الأضحى، كما شملت الحملة تنظيف الجزر الوسطية، للحفاظ على جمالية محافظة اربد.



ودعا المواطنين إلى التعاون الكامل مع الحملة من خلال الالتزام بقوانين النظافة والتخلص المناسب من النفايات، مؤكدا أن إقامة حملات النظافة الشاملة والمنتظمة هي جزء أساسي من الحفاظ على صحة البيئة والمجتمعات المحلية.