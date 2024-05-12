حملة نظافة شاملة في بلدية الجيزة

الوكيل الاخباري- أعلنت بلدية الجيزة عن بدء تنفيذ حملة نظافة الأحياء الشاملة في مناطقها، بهدف القضاء على تجمعات النفايات والانقاض التي تشكل تحديًا بيئيًا مهمًا في مناطق بلدية الجيزة.

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وقالت بلدية الجيزة إن هذه الخطوة جاءت في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على نظافة وجمالية البيئة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.



وستعمل الفرق المكلفة بالحملة على جمع النفايات والانقاض ونقلها إلى المرافق المخصصة للتخلص النهائي منها، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة البيئية والصحية.



وتشكل هذه الحملة خطوة هامة في إطار استراتيجية بلدية الجيزة للمحافظة على البيئة وتعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع.



وتهيب بلدية الجيزة بجميع المواطنين بالتعاون مع الحملة والمشاركة الفعالة في تحقيق أهدافها، من خلال عدم رمي النفايات والانقاض في الأماكن غير المخصصة لها، والإبلاغ عن أي تجمعات تشهدها الأحياء لضمان الاستجابة السريعة والفعالة.