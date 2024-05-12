الأحد 12-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الطعاني: انبعاثات شمسية جديدة تصل الأرض الساعة 1 ظهرا بتوقيت الاردن

الجيش الأميركي: أسقطنا 3 مسيّرات حوثية

المقاومة تخوض اشتباكات في جباليا وتقصف حشود الاحتلال في رفح

وفاة مفاجئة لنائب المستشار السويسري في الجبال

حزن يعم جامعة البلقاء التطبيقية بوفاة الشاب أركان الخريسات

الجزائر.. انتشال 5 أطفال توفوا غرقا بشاطئ الصابلات بالعاصمة

استقالة مسؤول في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي

مقابل وقف اجتياح رفح.. واشنطن تعرض على اسرائيل تحديد "موقع قادة حماس"

الجامعة الأردنية تنعى احد موظفيها

روسيا: إسقاط 6 مسيرات أوكرانية وصاروخين باليستيين

الأحد، 12-05-2024 08:11 ص

حملة نظافة شاملة في بلدية الجيزة

441037581_954102060059327_7284358300408183863_n


الوكيل الاخباري- أعلنت بلدية الجيزة عن بدء تنفيذ حملة نظافة الأحياء الشاملة في مناطقها، بهدف القضاء على تجمعات النفايات والانقاض التي تشكل تحديًا بيئيًا مهمًا في مناطق بلدية الجيزة.

اضافة اعلان

 

وقالت بلدية الجيزة إن هذه الخطوة جاءت في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على نظافة وجمالية البيئة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.


وستعمل الفرق المكلفة بالحملة على جمع النفايات والانقاض ونقلها إلى المرافق المخصصة للتخلص النهائي منها، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة البيئية والصحية. 


وتشكل هذه الحملة خطوة هامة في إطار استراتيجية بلدية الجيزة للمحافظة على البيئة وتعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع. 


وتهيب بلدية الجيزة بجميع المواطنين بالتعاون مع الحملة والمشاركة الفعالة في تحقيق أهدافها، من خلال عدم رمي النفايات والانقاض في الأماكن غير المخصصة لها، والإبلاغ عن أي تجمعات تشهدها الأحياء لضمان الاستجابة السريعة والفعالة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
88

الطعاني: انبعاثات شمسية جديدة تصل الأرض الساعة 1 ظهرا بتوقيت الاردن

0e9d7c92-02f8-4594-a4a6-5024ed5aa88e

حزن يعم جامعة البلقاء التطبيقية بوفاة الشاب أركان الخريسات

ي5656565656565656565656565656565656565656565656565656

الجامعة الأردنية تنعى احد موظفيها

445837_1_1645042793

أطباء القطاع الخاص يمهلون مجلس النقابة شهرا لإقرار لائحة الأجور

M63A8869

التربية تطرح عطاءات لصيانة مدارس

عمل2

هام للأردنيين الباحثين عن فرص عمل

أخبار متعلقة
100544_1684608436

حملة نظافة شاملة في الزرقاء

438304983_122156740508084465_1840138636596230015_n

حملة نظافة شاملة لشارع عمان -جرش

438242672_779234457529573_5587241330667999465_n

بلدية شرحبيل بن حسنة: رمي النفايات في الجزر الوسطية مخالفة يحاسب عليها القانون

438089199_824231233082849_3611556589866504194_n

حملة نظافة شاملة في بلدية إربد

62022421321108582351

حملة نظافة شاملة في بلدية الجيزة