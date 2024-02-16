حملة نظافة شاملة في لواء بني عبيد

الوكيل الإخباري - نظمت بلدية بني عبيد اليوم الجمعة حملة نظافة شاملة لإزالة جميع المكاره الصحية من المناطق والأحياء السكنية؛ بهدف إظهار المنطقة بأجمل حلة قبل حلول شهر رمضان.

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وقال رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد، إن البلدية تأمل أن تسفر هذه الحملة الشاملة والتي تستمر ليومين عن تحسين كبير بالنظافة العامة وصحة البيئة في المدينة، داعيا جميع السكان إلى التعاون الكامل مع الحملة من خلال الالتزام بقوانين النظافة والتخلص المناسب من النفايات، حيث يلعب الجميع دورا مهما في نجاح هذه الحملة واستمرارية أثرها الإيجابي على المدينة وسكانها وتحسين رضا وجودة حياتهم.



وأضاف أن إقامة حملات النظافة الشاملة والمنتظمة هي جزء أساسي من الحفاظ على صحة البيئة والمجتمعات المحلية؛ إذ يشكل الاهتمام بالنظافة العامة، وإزالة المكاره الصحية، تحدياً مستمراً، ولذا يتطلب الأمر التزاماً مستمراً من السكان والبلدية على حد سواء للحفاظ على نظافة المدينة وتحسين جودة حياة السكان.



وبين أبو عبيد أن الحملة ستشمل بداية مناطق ايدون ومن ثم التوسع لباقي مناطق بني عبيد حيث ستكون هذه الحملة بداية لحملات متتالية لمناطق اللواء حسب برنامج مخصص ومنظم لذلك.