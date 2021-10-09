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السبت، 09-10-2021 12:05 م

حملة نظافة في البحر الميت

البحر


الوكيل الإخباري - نفذت جمعية أصدقاء البحر الميت حملة نظافة لمنطقة الشاطئ بالقرب من الفنادق، بمشاركة فندق ماريوت البحر الميت وأمانة عمان و بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة.

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وقال بيان عن الجمعية اليوم السبت، إن الحملة التي شارك بها عدد من موظفي فندق الماريوت وعمال الوطن في أمانة عمان، امتدت على مساحة ما يقارب 2 كم من المنطقة التي انحسرت عنها مياه البحر، حيث تم تنظيفها من النفايات و مخلفات المتنزهين.


وقال مدير عام الفندق مهند حميد، إن هذا النشاط جزء من واجبات الفندق تجاه المجتمع والمناطق المحيطة به، داعيا الجميع للتكاتف معا بهدف زيادة حركة السياحة الداخلية بعد جائحة كورونا.

 

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لجمعية اصدقاء البحر الميت زيد سوالقة أن هذه الحملة تأتي للنهوض بالمنطقة التي تعتبر من أهم المناطق السياحية عالميا وداخليا، موضحا أن حملة النظافة هذه تعد باكورة عمل الجمعية، و هدفها الاهتمام بنظافة البحر الميت وشواطئه وبيئته و شوارعه. 


ولفت إلى أن هذه الحملة هي رقم 600 للجمعية والتي ستتواصل من خلال برنامج عمل يعتمد على فعاليات جماهيرية و شبابية وطنية هدفها الحفاظ على منطقة البحر الميت وشواطئه لتكون نظيفة دائما لاستقبال السياح.


 




 

 


 

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