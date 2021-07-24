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السبت، 24-07-2021 03:01 م

حملة نظافة لأماكن بيع الأضاحي في الطفيلة

أضاحي خاص


الوكيل الإخباري - نفذت كوادر بلدية الطفيلة الكبرى اليوم السبت، حملة نظافة لجوانب الطرق الرئيسية والفرعية وأماكن بيع الأضاحي.

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واستهدفت الحملة إزالة بقايا حظائر بيع الأضاحي ومخلفاتها، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ومنعا لانتشار الحشرات الضارة وتشكل البؤر البيئية.


وقال رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى نائب محافظ الطفيلة حسن الشاويش إن كوادر البلدية المعنية بالنظافة والبيئة عملت طيلة أيام عيد الأضحى المبارك على متابعة عمليات ذبح الأضاحي ومراقبة مدى التزام تجار المواشي بالاشتراطات الصحية والتعليمات.


وأضاف أن فرق النظافة وبمساندة آليات بلدية الطفيلة باشرت بمهام رفع مخلفات الأضاحي ونظافة المناطق التي تم فيها بيع وذبح الأضاحي، مشيرا إلى أنه تم نقل مخلفات الأضاحي إلى مكب النفايات، وفقاً للشروط البيئية المتعارف عليها، للإسهام في المحافظة على بيئة المدينة.


 




 

 


 

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