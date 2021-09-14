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الثلاثاء، 14-09-2021 01:04 م

حملة نظافة لموقع بغابات برقش تعرض لإلقاء النفايات

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الوكيل الإخباري- أشرف محافظ اربد رضوان العتوم اليوم الثلاثاء، على تنفيذ حملة نظافة لأحد المواقع في غابات برقش تعرض لإلقاء عشوائي للنفايات.

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وقال العتوم  إن أحد مواقع غابات برقش تعرض لإلقاء نفايات ومخلفات إحدى الاستراحات الواقعة في غابات برقش، والتي تبين انها تتبع ادارياً إلى محافظة عجلون .


وبين ان الحملة التي رافقه خلالها مديرو البيئة والزراعة والأشغال العامة في المحافظة ورئيس لجنة بلدية برقش ، عملت على تنظيف الموقع وازالة النفايات الملقاة فيه ، مؤكدا ً ان المحافظة على جمالية الغابات مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون مختلف المؤسسات الاهلية والرسمية والأفراد فيها .


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