حملة نظافة لموقع بغابات برقش تعرض لإلقاء النفايات

الوكيل الإخباري- أشرف محافظ اربد رضوان العتوم اليوم الثلاثاء، على تنفيذ حملة نظافة لأحد المواقع في غابات برقش تعرض لإلقاء عشوائي للنفايات.

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وقال العتوم إن أحد مواقع غابات برقش تعرض لإلقاء نفايات ومخلفات إحدى الاستراحات الواقعة في غابات برقش، والتي تبين انها تتبع ادارياً إلى محافظة عجلون .



وبين ان الحملة التي رافقه خلالها مديرو البيئة والزراعة والأشغال العامة في المحافظة ورئيس لجنة بلدية برقش ، عملت على تنظيف الموقع وازالة النفايات الملقاة فيه ، مؤكدا ً ان المحافظة على جمالية الغابات مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون مختلف المؤسسات الاهلية والرسمية والأفراد فيها .