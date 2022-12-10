حنيفات: الحكومة كانت جادة منذ اليوم الأول في دعم صمود المزارعين

الوكيل الإخباري -

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أجمع مختصون زراعيون على أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بدأت تؤتي أكلها مع مضي الربع الأخير من عام 2022 من خلال عدة مشاريع متكاملة نفذت الرؤية الملكية التي أرادت للأردن أن يكون مركزا إقليميا للأمن الغذائي.ويظهر منتدى الاستراتيجيات الأردني بحسب مؤشر الأمن الغذائي أن الأردن بالمرتبة 7 عربياً، وحصل على المرتبة الـ 49 عالميًا.وقال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات إن الحكومة كانت جادة منذ اليوم الأول في إطلاق استراتيجية الأمن الغذائي لدعم صمود المزارعين لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي الأردني.وقدمت الحكومة الدعم لجميع القطاعات الفرعية في قطاع الزراعة والتي تعزز الأمن الغذائي ومنها إنشاء الحصاد المائي على مستوى المزارع والبادية و دعم فوائد القروض لمشاريع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتطوير منظومة الإرشاد وتحويلها إلى الإرشاد الرقمي لمواكبة تطورات العصر، وكذلك دعم تعاونيات جديدة متخصصة لإحداث نقلة نوعية في قطاع الزراعة، وتطوير منظومة التدريب المهني الزراعي لتوفير العمالة الماهرة للقطاع الزراعي.وبين حنيفات أن الدعم وجه للقطاع الزراعي في جميع جوانبه وأن الحكومة مولت المجلس الأعلى للأمن الغذائي من الخزينة مباشرة وخصصت في موازنة عام 2023 حوالي 500 ألف دينار لهذه الغاية.وأضاف أن الاستثمارات المحلية تولت تشغيل مصنعين باستخدام مدخلات الإنتاج المحلية سواء في وادي الأردن أو بقية محافظات المملكة لمدة 5 سنوات مجانا شريطة تشغيل الأردنيين بنسبة 75%.