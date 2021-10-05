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الثلاثاء، 05-10-2021 12:05 م

حوادث سير مفجعة تلقي بظلالها على الأردنيين في زمن قياسي

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - شهدت المملكة خلال الأيام القليلة الماضية عددا من حوادث السير ، والتي ألقت بظلالها على الأردنيين ، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعبّر الأردنيون عن استيائهم حيال ارتفاع ضحايا وفيات حوادث السير خلال الفترة الراهنة ، داعين لمن غادروا الحياة بالرحمة والمغفرة ، وأن يلهم عائلاتهم الصبر والسلوان .

 

ومن أبرز الحوادث التي تسببت بخسائر في الأرواح وفق رصد " الوكيل الإخباري" :  

 

وفاة في إربد

فقد توفي شخص وأصيب 4 اخرين، اثر حادث سير وقع على الطريق الدائري جنوب مدينة اربد الأسبوع الماضي ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ( أنقر هنا )  .

واشار المصدر ان كوادر الاسعاف قامت بنقل المصابين الى المستشفى ، وتم فتح تحقيق بالحادث.

 

وفاة في الزرقاء

كما توفي شخص وأصيب آخر مساء الأربعاء الماضي إثر حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق بيرين بمحافظة الزرقاء ، وفق مصدر امني ( أنقر هنا )  . 

وبين المصدر أنه تم نقل الوفاة الى مستشفى الأمير حسين وإسعاف المصاب الى مستشفى الامير فيصل ، مشيرا الى أن حالته العامة متوسطة.

 

وفاة أردني وزوجته في السعودية

كما وتوفي أردني وزوجته، ظهر الجمعة، إثر تعرضهم لحادث سير مروع على الطريق الواصل بين العاصمة السعودية الرياض ومحافظة الأحساء ( أنقر هنا ) .

 

 

وفاة مصري بإربد

كما تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد مع حادث انقلاب صهريج محمل بالباطون الجاهز أثناء العمل في عمارة قيد الإنشاء في الحصن ، وفق مصدر امني ( أنقر هنا) .


واشار المصدر انه نتج عن الحادث وفاة عامل من الجنسية المصرية وتم إخلائه الى المستشفى، وفتح تحقيق مروري بالحادث.

 

وفاة أربعينية في جرش 

 

كما أكدت مديرية الأمن العام عن وقوع حادث دهس على جسر المصطبة في محافظة جرش أدى إلى وفاة سيدة أربعينية صباح اليوم الثلاثاء ( أنقر هنا )  .

 

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