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الخميس، 02-12-2021 03:45 م

حوارية بالتعليم العالي حول ممارسة العمل الأكاديمي

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الوكيل الإخباري - بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أقيمت يوم الأربعاء جلسة حوارية حول ممارسة العمل الأكاديمي وإطار المعايير المهنية في مؤسسات التعليم العالي الأردنية عبر منصة زوم، والتي نظمها المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون والتنسيق مع خبراء من المملكة المتحدة وبمشاركة العديد من خبراء التعليم العالي في المملكة المتحدة والأردن والبحرين. 

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وفي كلمته الافتتاحية رحب أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور مأمون الدبعي بالحضور، كما أعرب عن تقديره لجميع المشاركين، الذين سوف يجعلون هذا الحدث مثمرًا ومفيدًا لقطاع التعليم العالي بأكمله في الأردن.

 

وأكد على حاجة أعضاء هيئة التدريس إلى دعم مستمر للسماح لهم بتقديم تعليم فعال وديناميكي عبر الإنترنت من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب الأكاديمية، بما في ذلك التطوير المهني والدورات التدريبية المتخصصة عبر الإنترنت والدعم الفني سريع الاستجابة وذلك لتقديم تجربة تعليمية عالية الجودة.


وفي هذه الجلسة تم مشاركة أفضل الممارسات الدولية من خلال عرض تجارب الأكاديميين، وخلق فرص جديدة للابتكار والتعاون الفعال بين الجامعات في الأردن والمملكة المتحدة في بيئة التعليم العالي. 


كما شارك في الحوار معالي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة رئيس لجنة اجازة ممارسة العمل الأكاديمي للتحدث عن التجربة الأردنية في هذا المجال.


ويأتي عقد هذه الجلسة الحوارية بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 "الابتكار / لتمكين تبنّي أفضل الممارسات الدولية في التدريس والتعلّم التي من شأنها دعم تحقيق مستويات أفضل في إتاحة فرص التعليم والجودة " وهو ما تتضمنه أولويات وأهداف كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الثقافي البريطاني التي تُعنى بتطوير التعليم الأكاديمي.

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