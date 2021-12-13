الإثنين 13-12-2021
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الإثنين، 13-12-2021 06:44 م

حوارية بالكرك حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

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الوكيل الاخباري - نظمت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الاثنين في الكرك، ورشة حوارية حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية/ معايير تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها بالحياة العامة، بمشاركة فعاليات نسائية وشبابية.

وعرض عضو اللجنة الملكية الدكتور زيد النوايسة، خلال الورشة، لأبرز مخرجات اللجنة وخاصة ما يتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية وأهمية أن يكون هناك مساحة واسعة لإشراك الشباب والمرأة بالحياة العامة من خلال تضمين التوصيات مقترحات ونصوص تسهم بإشراكهم في الحياة السياسية . 

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