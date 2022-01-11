حوارية بمنتدى الرصيفة حول القضية الفلسطينية ومحاولات التهويد

الوكيل الاخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون اليوم الاثنين، ندوة حوارية بعنوان: "القضية الفلسطينية الى أين؟ في ظل محاولات التهويد" وذلك في قاعة حزب الوسط الاسلامي بلواء الرصيفة في محافظة الزرقاء.



واستهلت الندوة بمقدمة لرئيس المنتدى محمود الصالح حول اهمية عقد مثل هذه اللقاءات الحوارية حول القضية الفلسطينية وما يعانيها ابناء الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الصهيوني وفضح الممارسات العدائية ضد اصحاب الحق التاريخي في فلسطين.

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